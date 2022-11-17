Места изгнанников-членов совета займут кремлевские пропагандисты и представители карманных "общественных организаций".

Российский диктатор Владимир Путин исключил из президентского Совета по правам человека десять членов, критиковавших зверскую казнь зэка - "вагнеровца" Евгения Нужина. Некоторые из исключенных уже успели обратиться по этому поводу в Следственный комитет РФ.

Зато в Раду войдут кремлевские пропагандисты и представители карманных "общественных организаций", в частности связанных с российскими анклавами на украинском Донбассе.

"Владимир Путин исключил из Совета по правам человека при президенте России десять человек. На предстоящей ежегодной встрече с главой государства они собирались поднять вопрос о мобилизации, "дискредитацию" и "фейки", а также об убийстве кувалдой бывшего узника и наемника ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина", – пишет The Moscow Times.

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В список исключенных вошли журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник и основатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, сотрудник МГУ Иван Засурский и завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, академик Александр Асмолов.

Николай Сванидзе заявил, что его исключение вполне ожидаемо. Впрочем, Путин имеет право проводить такие ротации.

"Я этого ожидал, потому что не скрывал своей антивоенной позиции, и думал, что это произойдет раньше. Это, конечно, отсекает возможности, но, повторюсь, этого следовало ожидать", - сказал он "Новой газете".

Исключение десятерых членов Совета произошло через несколько дней после обращения к председателю СК с просьбой проверить видео с казнью "вагнеровца" Евгения Нужина.

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина: что сообщалось

Ранее завербованного заключенного Евгения Нужина казнили кувалдой наемники из ЧВК "Вагнер" после того, как он побывал в украинском плену и на камеру выражал желание воевать в составе ВСУ против россиян.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя показательную казнь, заявил, что Евгений Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми": "Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными. То есть он, в соответствии со всеми юридическими правилами, подписал добровольное согласие на обмен.

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