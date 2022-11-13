Ранее его завербовал руководитель ЧВК "Вагнер".

Наемники из ЧВК "Вагнер" казнили ранее завербованного заключенного Евгения Нужина, который побывал в украинском плену и выразил желание воевать в составе ВСУ против оккупантов.

Видео с убийством было опубликовано в одном из Telegram-каналов, близких к частной военной кампании. Голову Нужина разбили кувалдой, что стало традицией для "вагнеровцев". В Сирии они совершили аналогичную казнь, только с расчленением и сожжением останков.

"Тот, кто приблизительно в теме, знает, что кувалда и предатели имеют для "оркестра" (неформальное название ЧВК "Вагнер") тесную связь. И вот, пропав внезапно из-под следствия в Киеве, предатель получил их традиционное исконно-вагнеровское наказание", — написали в Telegram-канале, близком к ЧВК.

Видео дня

Нужин отбывал срок за убийство, уничтожение чужого имущества, хулиганство и попытку бегства из места лишения свободы. Его завербовал глава "Вагнер" Евгений Пригожин, а после отправки на фронт заключенный попал в плен. Нужин дал интервью, в котором раскритиковал Путина и выразил желание воевать на стороне Украины.

Россия отправляет на войну заключенных

В сентябре появилось видео, как Пригожин вербует зэков на войну. А в октябре к этой инициативе присоединилось и Министерство обороны, о чем рассказали родственники заключенных в ИК-3 "Скопин" в Рязанской области и ИК-4 "Александрийская" в Ставропольском крае. Нужин отбывал наказание в первой из упомянутых тюрем.

В конце октября появилась информация, что в ЧВК "Вагнер" вербуют даже больных гепатитом и ВИЧ. Сто таких заключенных набрали в поселке Металлострой Ленинградской области.

Путин в начале ноября подписал закон о мобилизации за отдельные виды тяжких преступлений.

По данным американского Института изучения войны, зэки составляют значительную часть ЧВК "Вагнер". А оккупанты из частной военной кампании преувеличивают свои заслуги на фронте.

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