До этого главарь ЧВК "Вагнер" заявлял, что казнь была справедливой.

Российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается переложить на США ответственность за показательную казнь на камеру одного из своих бывших наемников Евгения Нужина.

Как пишет "Медуза", Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства экс-"вагнеровца".

Главарь ЧВК "Вагнер" всячески отрицает, что Нужина похитили и убили его наемники: "поскольку никто из сотрудников после опроса не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни".

Видео дня

По словам Пригожина, это было под силу спецслужбам США, которые "похищают людей по всему миру".

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина: что сообщалось

До этого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя показательную казнь, заявил, что Евгений Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми": "Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании".

Ранее завербованного заключенного Евгения Нужина казнили кувалдой наемники из ЧВК "Вагнер" после того, как он побывал в украинском плену и на камеру выражал желание воевать в составе ВСУ против россиян.