Подоляк уточнил, что Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными.

Бывший заключенный, завербованный в частную военную компанию (ЧВК) "Ванер" Евгений Нужин, ролик с убийством которого появился в сети, был выдан российской стороне в результате обмена военнопленными.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь", Нужин прошел через официальную процедуру обмена военнопленными. То есть он, в соответствии со всеми юридическими правилами, подписал добровольное согласие на обмен.

"У нас очень простой подход. Пленный военнослужащий может подписать добровольный отказ от обменной процедуры. И вот это будет у нас зафиксировано", - пояснил Подоляк.

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Он опроверг слухи о том, что Нужина обменяли на 20 украинских военнопленных. По его словам, обмен проходил по правилу пакет на пакет. Подоляк сказал, что Украина получила 47 своих военнослужащих, Россия – "какое-то количество" своих.

По мнению Подоляка, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог использовать Нужина в своих пропагандистских целях, устроив показательную казнь военного.

Напомним, 11 ноября в Офисе президента Украины сообщили, что вернули 45 военных ВСУ в результате обмена.

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина

12 ноября в сети появилось видео жестокого убийства Евгения Нужина. Это назвали "наказанием предателя". В телеграм-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК "Вагнера", опубликовали видео с убийством Нужина. Перед смертью мужчина сказал, что "пришел в себя" в подвале, где ему сообщили, что его будут "судить".

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