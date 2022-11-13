Главарь "вагнеровцев" уклонился от ответа на то, кто именно казнил наемника.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал казнь своего наемника-зека Евгения Нужина, который сдался в плен Вооруженным силам Украины. Он заявил, что казненный "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".

"Собаке – собачья смерть", – заявил Пригожин, комментируя видео казни.

Главарь "вагнеровцев" заявил, что "окувалдированный" "не нашел счастья в Украине", но встретился со "справедливыми людьми".

Видео дня

"Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало", – говорится в заявлении Пригожина.

Казнь "вагнеровца" Евгения Нужина, вернувшегося из плена

Как известно, наемники из ЧВК "Вагнер" казнили ранее завербованного заключенного Евгения Нужина. Он побывал в украинском плену и заявил, что хочет воевать в составе ВСУ против оккупантов.

Видео с казнью было опубликовано в одном из Telegram-каналов, близких к частной военной кампании. Голову Нужина разбили кувалдой, что стало традицией для "вагнеровцев". В Сирии они совершили аналогичную казнь, только с расчленением и сожжением останков.

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