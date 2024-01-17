Опальный российский политик вновь отметился странными "размышлениями" о том, почему Украины не должно быть.

Опальный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова отметился странными заявлениями об Украине и ее жителях.

В своем Telegram-канале Медведев опубликовал "алкогольные размышления" на тему, почему Украина опасна для своих жителей.

"Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, абсолютно любой Украине", - заявил Медведев.

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Скандальный путинский шут отметил, что "наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом возобновления военных действий". Украину он называет "раковым новообразованием", а украинскую власть нелегитимной.

По его мнению, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго - практически всегда. Более того,"существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом".

"Именно поэтому существование Украины является роковым для украинцев. В конце концов, они практичные люди. Как бы они сейчас и не хотели смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились к мифическим Евросоюзу и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального количества отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не очень любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это - тем лучше", - добавил скандальный политик.

Угрозы Медведева

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что они могут использовать ядерное оружие, если Украина начнет уничтожать пусковые установки на территории РФ с помощью западного оружия.

Также он намекнул, что по премьер-министру Британии Риши Сунаку могут ударить кассетными снарядами в центре Киева, если последний подпишет историческое соглашение по безопасности с Украиной.

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