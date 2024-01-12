Бывший президент России назвал британцев извечными врагами и заявил, что ситуация зависла на грани войны.

Зампред главы Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул, что по премьер-министру Британии Риши Сунаку могут ударить кассетными снарядами в центре Киева, если тот подпишет историческое соглашения в сфере безопасности с Украиной.

Как известно, в своих социальных сетях Сунак подтвердил, что уже находится в Украине. В связи с этой новостью Медведев написал в своем Telegram следующее:

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?"

Также он назвал британцев "извечными наглыми врагами" России и указал, что Британии объявят войну, если она разместит свои войска в Украине. "Размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", - уточнил он.

Зеленский и Сунак готовятся подписать соглашение по безопасности

Сегодня премьер-министр Британии Риши Сунак приехал с визитом в Киев. Одним из первых о его визите сообщил SkyNews, позже информацию также подтвердила канцелярия премьера.

Помимо нового военного пакета для Украины и крупнейшей партии БПЛА, которые пообещала Британия, Сунак с Зеленским намерены подписать важное двухстороннее соглашение между Украиной и Британией по безопасности.

По предварительным данным, Великобритания возьмет обязательство обеспечивать обмен разведывательными данными с Украиной, а также помогать в кибербезопасности, медицинской и военной подготовке. Важным аспектом соглашения является сотрудничество в оборонной отрасли.

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