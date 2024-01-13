Подоляк утверждает, что "Кремль буквально вопит: "Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирования, накопления".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о двух главных месседжах, которые Россия активно распространяет в эти дни по официальным и неофициальным каналам.

С его словами, первый – требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставьте Украину отказаться от сопротивления", а второй – возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру высказывает экс-президент, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Медведев.

"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях. Давайте объективно. Несмотря на все экономика РФ все-таки несет существенные потери от санкционного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме; инфраструктура большого количества российских регионов стремительно разрушается изнутри; армия несет огромные потери", - написал он.

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Подоляк утверждает, что "Кремль буквально вопит: "Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирования, накопления".

"Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, которые имеют сопротивление ВСУ и западные санкции. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное - путь к масштабированию войны", - пояснил советник.

Угрозы Медведева - детали

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что они могут использовать ядерное оружие, если Украина начнет уничтожать пусковые установки на территории РФ с помощью западного оружия.

Также он намекнул, что по премьер-министру Британии Риши Сунаку могут ударить кассетными снарядами в центре Киева, если последний подпишет историческое соглашение по безопасности с Украиной.

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