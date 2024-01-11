Он говорит, что РФ не принимала его "пока".

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что они могут использовать ядерное оружие, если Украина начнет уничтожать пусковые установки на территории РФ с помощью западного оружия.

В своем Telegram-канале он написал, что в этом случае Украина "рискует нарваться" на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "Агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства", - заявил Медведев.

Кроме того, заместитель председателя Совета Безопасности рассказал об "успешной" серии недавних "интенсивных и результативных ударов по военным объектам Украины". "Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, разве что кроме ядерного. Пока", - добавил Медведев.

Удары по пусковым установкам на территории РФ:

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что у Украины не хватит средств, чтобы сбивать все ракеты С-300 российских захватчиков. Он назвал уничтожение пусковых установок на территории РФ самым лучшим методом.

Как сообщал УНИАН, сегодня эстонский президент Алар Карис заявил, что у Украины не должно быть ограничений на удары по территории РФ с помощью оружия от партнеров.

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