Российские пропагандисты отметились очередным циничным роликом о жизни украинцев под оккупацией в Северодонецке.
Сюжет росТВ опубликовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский.
На видео показано, как люди готовят пищу, сидя на дорогах.
Пропагандист подошел к группе местных с тарелками и цинично восхитился смышлёностью граждан: "Ой, а это что вы такое делаете? Это вы хлеб печете? Ничего себе! Потрясающе! Запах отличный. Рыба, оладки".
Оккупанты во время боев с ВСУ практически стерли город с лица земли. Пострадали, в том числе, коммуникации.
Местные, потеряв дома, вынуждены питаться прямо на улицах выловленной с Северского Донца рыбой.
Война в Украине: актуальные данные
Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.
24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.
По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.
Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.
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