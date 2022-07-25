Оккупанты во время боев с ВСУ практически стерли город с лица земли.

Российские пропагандисты отметились очередным циничным роликом о жизни украинцев под оккупацией в Северодонецке.

Сюжет росТВ опубликовал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский.

На видео показано, как люди готовят пищу, сидя на дорогах.

Пропагандист подошел к группе местных с тарелками и цинично восхитился смышлёностью граждан: "Ой, а это что вы такое делаете? Это вы хлеб печете? Ничего себе! Потрясающе! Запах отличный. Рыба, оладки".

Оккупанты во время боев с ВСУ практически стерли город с лица земли. Пострадали, в том числе, коммуникации.

Местные, потеряв дома, вынуждены питаться прямо на улицах выловленной с Северского Донца рыбой.

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Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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