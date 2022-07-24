Он уверяет, что "разрушена военная инфраструктура", но никаких доказательств не приводит.

Топ-пропагандист Кремля Евгений Попов признал, что именно Россия ударила ракетами по порту Одессы. Более того, он пригрозил повторным ударом.

Об этом кремлевский рупор заявил в программе BBC Newshour.

По его версии, Россия якобы уничтожила ракетные системы, которые находились в порту.

"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты "Гарпун". Они базировались в Одессе и мы их уничтожили", – сказал российский пропагандист.

Попов добавил, что жертв и пострадавших нет, хотя власти Одессы сообщали о раненых. Россиянин настаивает, что этой атакой оккупанты якобы не нарушили соглашение об экспорте украинского зерна, подписанное днем ранее в Стамбуле.

"Мы не нарушили Стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины – и сделаем это снова", – заявил Попов.

К слову, несколько часов назад министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что представители РФ заверили его, что "не имеют никакого отношения" к ракетным ударам по порту Одессы.

Удар по Одесскому порту: что известно

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. Сообщалось о попадании в Одесский морской торговый порт.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ждало отправки зерно. Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где оно находилось.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидал отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, которые идут в Украину будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

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