Россия готовит почву для проведения "референдумов" на оккупированных территориях, говорится в отчете разведчиков.

Наступательные действия россиян на Бахмутском направлении "маломасштабные", прогресс у них "минимальный".

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

В МО Британии обратили внимание на недавние слова главы МИД России Сергея Лаврова о якобы "расширении географии" "освобождения" украинских земель.

Это почти наверняка неправда, отметили военные аналитики. Так как сохранение долгосрочного контроля над этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения.

Оккупационные власти захваченных после 23 февраля городов открыто обсуждают проведение незаконных референдумов еще с середины марта.

"Существует реальная возможность того, что Лавров сделал комментарии, чтобы подготовить почву для проведения "референдумов" на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка", - считают в разведке.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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