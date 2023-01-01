Но, по ее словам, этого не произошло, потому что РФ ударила по Киеву.

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян призналась, что со страхом ждала "бавовну" от ВСУ в новогоднюю ночь.

Как сообщила Симоньян в Telegram все медиаменеджеры России провели новогоднюю ночь "на иголках".

"Все мы знали, что вероятно возможны теракты/удары/что угодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, мрачно глядя на бокал", - заявила она.

Видео дня

Спать опальная пропагандистка легла под утро, боясь проснуться от звонка о "бавовне" в России. Впрочем, этого якобы не произошло из-за того, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Киева, выдав ее за "базы ударных беспилотников".

"И это, конечно, абсолютное воплощение загадочной русской фразы "можем, если захотим", - подытожила пропагандистка.

Маргарита Симоньян и ее заявления об Украине

Маргарита Симоньян - главный редактор пропагандистского Russia Today и топ-пропагандистка Кремля. Она открыто поддерживает агрессию Путина и призывает армию РФ атаковать Украину.

Недавно Симоньян заявила, что россиянам нужно бояться проиграть войну против нашей страны. Она заныла, что после поражения Гаага ждет даже русских дворников.

Однако здравый смысл быстро исчез. Вскоре Симоньян выдала, что РФ уже "взяла Киев", а за Крым будет "третья мировая война". После этого пропагандистка получила "медальку" от Путина и цинично похвалила его кровожадность.

Вас также могут заинтересовать новости: