В Перу столкнулись два поезда по дороге в Мачу-Пикчу: есть жертвы и десятки раненых

Трагедия произошла на пути к известному комплексу, который был построен инками в XV веке.

В Перу произошла авария с участием двух поездов, которые перевозили туристов к известному археологическому комплексу Мачу-Пикчу. Как сообщает Sky News, в результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, около 30 пассажиров получили ранения.

По данным компании-оператора железной дороги, столкновение произошло во второй половине дня вблизи Корайвайрачины - еще одного археологического объекта. Один поезд направлялся из Мачу-Пикчу, другой - в направлении знаменитой достопримечательности.

Погибшим оказался работник железной дороги, рассказал представитель полиции города Куско. По его словам, после аварии движение поездов на участке, соединяющем Куско с Мачу-Пикчу, было полностью приостановлено.

Видео дня

На видео, распространенных местными СМИ, можно увидеть вагоны с выбитыми окнами и смятыми бортами. Поезда остановились на пути, проходящем между лесом и скальной стеной.

Туристическое значение маршрута

Ежегодно Мачу-Пикчу посещают около 1,5 миллиона туристов, большинство из которых добираются до достопримечательности именно по железной дороге. Комплекс был построен инками в XV веке и служил священным местом и резиденцией императоров. Мачу-Пикчу известен своими каменными стенами, возведенными без раствора, а также ключевыми сооружениями, среди которых - Храм Солнца.

Другие смертельные ДТП

Напомним, в начале декабря в Польше, возле Люблина, произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 26 украинцев. Авария произошла на национальной дороге № 17 в селе Колония Седлишчки.

По словам правоохранителей, 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который шел по маршруту Рава-Русская - Варшава. В результате столкновения водитель легкового авто погиб. Граждане Украины не пострадали.

Кроме того, недавно мы также рассказывали, что в Нигерии произошло смертельное ДТП с участием известного боксера Энтони Джошуа. В результате погибли два его тренера.

