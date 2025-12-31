Слепая болгарская провидица якобы предсказала конец света еще почти 30 лет назад - речь идет о 5079 году.

Слепая болгарская ясновидящая Баба Ванга, которую сторонники называют "Нострадамусом Балкан", якобы оставила пророчество об окончательном конце человечества и Вселенной. Согласно распространенным интерпретациям ее слов, "абсолютный судный день" должен наступить в 5079 году в результате масштабной космической катастрофы, пишет Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как утверждают ее последователи, пророчество описывает подробную хронологию будущего человечества - от межпланетных войн и бессмертия до полного уничтожения цивилизации.

Войны, колонизация и исчезновение Земли

Согласно этой версии пророчеств, к 3005 году человечество настолько расширится в космосе, что на Марсе вспыхнет война, которая повлияет даже на движение планет. Уже в 3010 году якобы произойдет столкновение кометы или астероида с Луной, что изменит облик ночного неба Земли.

Самый мрачный прогноз приходится на 3797 год - именно тогда, по пророчеству, жизнь на Земле полностью исчезнет, а люди будут выживать только на колонизированных планетах. Впрочем, дефицит ресурсов приведет к новым войнам, которые уничтожат более половины человечества.

Золотой век и бессмертие

После периода упадка, по словам последователей Ванги, цивилизация якобы возродится в 4300-х годах. Человечество вылечит все болезни, радикально расширит возможности мозга и избавится от понятий ненависти и зла.

К 4599 году люди, как считается, достигнут бессмертия, а в 4674 году цивилизация достигнет пика - с населением около 340 миллиардов человек, расселенных на разных планетах и даже с началом интеграции с внеземными существами.

"Абсолютный судный день"

Последний этап пророчества описывает открытие границы известной Вселенной между 5076 и 5078 годами. Несмотря на предостережения, человечество якобы пытается выйти за эти пределы - и именно это решение или связанное с ним событие в 5079 году запускает "абсолютный конец света", уничтожающий не только цивилизацию, но и саму Вселенную.

В то же время эксперты отмечают: Баба Ванга не оставила никаких письменных записей своих пророчеств. Большинство из них были обнародованы уже после ее смерти - в частности племянницей Красимирой Стояновой - и часто критиковались за вольную трактовку и отсутствие доказательств.

