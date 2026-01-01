Мирное соглашение готово на 90%: Зеленский сказал, когда может наступить мир

В новогоднем поздравлении президент много времени посвятил вопросам мирных переговоров и давления на Россию.

Война в Украине может закончиться уже в 2026 году, но для этого нужно усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении к народу.

"Я отдал бы все, все на свете, чтобы в этом обращении иметь возможность сказать, что мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью я, мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все. И продолжает делать", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, мирное соглашение "готово на 90%", но "судьбу мира, судьбу Украины и Европы" определят как раз те 10%, которые остаются несогласованными.

Президент подчеркнул, что Россия может быстро закончить войну, но не хочет этого делать. Поэтому нужно давление мирового сообщества.

"Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жест доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина вынуждена доказывать "давно очевидные истины". По его мнению, тот факт, что в мире кое-где до сих пор продолжают верить России на слово - "это просто приговор общей международной безопасности".

"Санкции кусают Россию, но сработает только мертвая хватка. Российская нефть уже дешевле, но их танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война. Российские заводы уже тормозят, но должны стоять, чтобы оккупант не двигался. И "томагавки" в украинских руках доказали бы на самом деле только одно: мир не имеет альтернативы", - сказал президент.

Он добавил, что действуя "очень быстро и решительно", можно остановить российского агрессора уже в 2026 году.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, в 2025 году в США продолжалась острая внутренняя борьба относительно того, какую позицию надо занять новой администрации по отношению к Украине.

Часть администрации Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс и назначенные им чиновники в Пентагоне, сдерживала или ограничивала военную помощь Киеву, считая приоритетом противодействие Китаю. Атмосферу в Пентагоне описывали как фактически антиукраинскую.

При этом Трамп избегал реального давления на Россию, несмотря на обсуждение возможных санкций. Впрочем, он тайно разрешил ЦРУ и военным США усилить удары украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре.

Переломным моментом стала встреча 11 марта в Джидде, где американская сторона предложила Украине определить минимальные условия для выживания государства, а украинская делегация впервые дала понять готовность к возможным территориальным уступкам - до около 20% территории ради мира, что в Вашингтоне расценили как начало нового этапа переговоров.

