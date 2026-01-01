'Будапештская бумажка Украину не устроит': Зеленский заявил, какое мирное соглашение подпишет

По мнению украинского лидера, слабое соглашение лишь подпитывает войну, поэтому он стремится достичь длительного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности должны ратифицировать все партнеры. Об этом он заявил во время новогоднего поздравления.

Зеленский подчеркнул, что слабые соглашения лишь подпитывают войну, поэтому он готов подписать только сильное соглашение.

"Намерения должны стать гарантиями безопасности. А значит - быть ратифицированы. Конгрессом Соединенных Штатов, европейскими парламентами, всеми партнерами. Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну", - подчеркнул президент Украины.

Видео дня

Он добавил, что стремится достичь мира на годы, а не на неделю или две.

"Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение. Чтобы обеспечить всем сильный мир. Не на сутки, неделю или два месяца - мир на годы", - заявил Зеленский.

По мнению украинского лидера, это будет не только настоящий успех для Украины, но и для США и Европы и вообще каждого народа, который не хочет воевать, а стремится жить.

Заявления Зеленского о войне в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что гарантии безопасности будут поэтапными, но одновременно с прекращением огня должна быть мониторинговая миссия. Также президент Украины отметил, что в договоре указано четыре стороны-подписанта: Украина, Соединенные Штаты Америки, Россия и Европа. Поэтому, он добавил, что европейцы должны обсуждать соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным. Также, по словам Зеленского, есть и гарантии безопасности только между Украиной и США.

Также мы писали, что Зеленский не исключил, что война в Украине может завершиться в 2026 году. Он объяснил, что иначе Путину придется объявлять мобилизацию, а он этого не хочет. По словам президента Украины, количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь. Он добавил, что россияне не уважают мобилизацию, поэтому может появиться возможность завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: