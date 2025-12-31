Православный праздник сегодня относится к одним из великих в церкви.

1 января по новому церковному календарю православные отмечают большой праздник - Обрезание Господне, а также день памяти святителя Василия Великого. Дата имеет особое значение в церковной традиции и сопровождается обычаями, народными приметами и запретами. О них, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине согласно новому календарю

1 января в православной церкви - Обрезание Господне и день памяти святителя Василия Великого (Кесарийского). По старому церковному календарю эти даты будут отмечать 14 января.

Святой Василий жил в IV веке в городе Кесария Каппадокийская. Он происходил из знатной, христианской семьи. Первые знания он получил от своей бабушки, после смерти отца Василий пошел учиться в Константинополь, а затем - в Афины.

Он в совершенстве владел математикой, физикой, астрономией, философией, медициной и риторикой. Когда Василий вернулся на родину, то стал преподавать риторику, однако вскоре избрал духовный путь. Его посвятили в сан диакона, а затем и пресвитера. Это было время жестоких гонений на христиан, но святитель защищал православную веру и не боялся преследований, за что его уважали и любили.

Святитель Василий оставил после себя богатое духовное наследие - богословские сочинения, беседы на псалмы, произведения в защиту учения о Святой Троице, книги о Крещении и другие. Святому также приписывают создание иконостаса.

Обрезание Господне в православной церкви - это великий праздник, по новому церковному календарю его отмечают 1 января, на восьмой день после Рождества Христова. Дата напоминает о земной жизни Спасителя и исполнении ветхозаветного закона.

Праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 1 января православные вспоминают преподобного Илию Муромца, Печерского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его традициях.

О чем стоит помолиться в первый день года, что нельзя делать сегодня

1 января обращаются с молитвами к святителю Василию Великому - просят защиты от бед, болезней и зла. Считается, что святой помогает обрести душевный покой, а также является покровителем учащихся.

В народе этот день называют Василя. День принято проводить в кругу семьи и близких: собираться за общим столом, желать друг другу здоровья, добра и мира, просить прощения и отпускать обиды. Главное блюдо сегодня на праздничном столе - свинина, так как в народе святой почитается также как покровитель домашнего скота. Добрым делом считается помощь нуждающимся - по верованиям, милосердие в этот день очищает душу и приближает человека к Богу.

Одна из главных традиций праздника - посевание. Мальчики и подростки ходят по домам, "посевая" зерном их и желая хозяевам достатка и благополучия. Такое зерно нельзя выметать: его собирают, хранят как оберег и весной используют при посеве. Также 1 января принято загадывать желания - говорят, что они обязательно сбудутся.

В церковный праздник 1 января не следует ругаться, сквернословить, ссориться, злиться и оскорблять окружающих. Запрещено желать зла, допускать дурные мысли, мстить, завидовать. Считается, что все слова и мысли, произнесенные в этот день, обязательно вернутся сторицей.

Не рекомендуется лениться и отказывать людям в помощи или примирении - по народным верованиям, это может привлечь неудачи и разлад в семье. Церковь также не одобряет излишеств, поэтому в праздник нельзя злоупотреблять спиртными напитками и переедать.

По народным приметам в этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя затевать генеральную уборку и выносить мусор из дома, чтобы вместе с ним не ушло благополучие;

не советуют 1 января давать и брать деньги в долг, считать мелочь и решать денежные вопросы;

нельзя долго спать - утро следует начать с умывания чистой водой, чтобы сохранить здоровье и бодрость на весь год.

Также говорят, что не стоит надевать старую и поношенную одежду - она может помешать новым благоприятным переменам.

Приметы 1 января

По погоде дня судят о зиме и урожае:

сильный ветер 1 января - к богатому урожаю фруктов;

эхо далеко слышно - к сильному морозу;

с утра на деревьях иней - к урожайному году;

снегири громко щебечут - пойдет снег, а если пошел снег - будет урожай;

звездная ночь на Василя - летом будет много ягод;

собаки катаются по земле - к сильному ветру.

Одна из самых ярких примет дня: если сегодня первым на улице или пороге дома встретится мужчина - удача и благополучие будут сопровождать весь год.

