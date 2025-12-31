Украинские власти пытаются минимизировать дипломатические последствия заявлений России о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию правителя РФ Владимира Путина на озере Валдай. В Киеве назвали эти утверждения ложью, направленной на саботаж переговоров с Соединенными Штатами, пишет Financial Times.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 91 украинский дальнобойный беспилотник был направлен на президентскую резиденцию в Новгородской области. Никаких доказательств этих слов Москва не предоставила.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил журналистам в голосовом сообщении, что информация об ударе по резиденции Путина является фейком.
"Якобы удары по резиденции Путина на Валдае - это фейк. Никто ее не атаковал", - сказал Зеленский.
Он предположил, что эти обвинения могут быть попыткой повлиять на позицию Вашингтона относительно санкций против России, а также реакцией Москвы на "достаточно успешный диалог" между украинской и американской сторонами, кульминацией которого стала встреча в резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
По словам Зеленского, украинская переговорная команда детально обсудила ситуацию с американскими партнерами.
"Наши партнеры всегда могут проверить, что это был фейк, благодаря своим техническим возможностям", - добавил он.
Опровержения Киева приобрели особую актуальность после заявления Трампа, который сообщил, что слышал о вероятном нападении непосредственно от Путина и был "очень зол".
В то же время премьер-министры Индии и Пакистана, а также МИД Объединенных Арабских Эмиратов выразили солидарность с Россией. В ОАЭ назвали сообщения об атаке "ужасными".
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев разочарован позицией этих стран.
"Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям. И не предоставит, потому что их не существует", - подчеркнул он.
Один из украинских чиновников, знакомый с переговорным процессом, отметил, что эти заявления имеют целью оправдать продолжение российских ударов даже во время мирных переговоров и "подтолкнуть американцев к негативным эмоциям" в отношении Зеленского.
Кому выгодна история с "атакой"
Независимо подтвердить факт атаки пока невозможно. Министерство обороны РФ ранее сообщало об уничтожении 18 беспилотников в регионе, однако не упоминало об ударе по резиденции Валдай до заявления Лаврова.
Украинские силы регулярно осуществляют дальнобойные удары по территории России, но в последние месяцы они почти полностью сосредотачивались на энергетической инфраструктуре - нефтеперерабатывающих заводах и терминалах.
Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук считает, что Москва пытается "вбить клин" между Трампом и Зеленским, а также пересмотреть формат переговоров.
"Путин изначально стремился договариваться напрямую с американским президентом - без реального привлечения Украины и европейских партнеров", - отметила она.
После этих обвинений Путин, по словам его советника Юрия Ушакова, сообщил Трампу, что Москва "пересмотрит свою позицию" относительно переговоров с Киевом, и предупредил, что вероятное нападение "не останется без ответа".
Зеленский, в свою очередь, не исключил, что российская риторика используется для подготовки новых ударов по правительственным зданиям Украины. В сентябре Россия уже нанесла масштабный дроново-ракетный удар по зданию Кабинета министров в Киеве.
"Атака" на резиденцию Путина - что известно
Как сообщал УНИАН, на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США Москва обвинила Украину в якобы атаке БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области.
В то же время Зеленский назвал эти заявления ложью и заявил, что РФ готовит оправдание для ударов по государственным зданиям в Киеве.
Только сегодня, через трое суток после "атаки", в Министерстве обороны РФ впервые показали "доказательства" якобы украинского нападения на резиденцию на Валдае.