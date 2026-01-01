1 января принято встречать Новый год и посевать зерном у соседей.

1 января - знаменательная дата для всей планеты, поскольку 2025 год сменился на 2026. Нынешний год не будет високосным, а по китайскому календарю он посвящается Огненной Красной Лошади. Первый день года примечателен многими торжествами. Мы назвали все украинские и международные праздники сегодня, а также предупредили о его запретах.

Какой сегодня праздник церковный

По старому стилю 1 января в храмах чтили преподобного Илью Печерского. С переходом на новоюлианский календарь изменилось и то, какой сегодня церковный праздник. Теперь православные чествуют архиепископа Василия Великого, известного богослова и изобретателя иконостаса. Этого святого очень уважали наши далекие предки. Также в эту дату наступает Обрезание Господне 2026.

Какой сегодня праздник в Украине

Как и во всем мире, в нашей стране наступает Новый год 2026. Хотя на время войны отменены дополнительные выходные, многие частные компании дадут сотрудникам отдохнуть.

Также есть исторический праздник сегодня в Украине - день рождения Степана Бандеры, знаменитого лидера украинских националистов.

Какой сегодня праздник в мире

1 января отмечается День общественного достояния. У многих книг, фильмов, фотографий и других произведений истекает срок годности, после чего любой человек может свободно их использовать. Праздник утвержден с целью подчеркнуть важность доступности культурного наследия.

У религиозных общин сегодня праздник Всемирный день молитвы о мире. В первый день года верующие всей планеты, независимо от конфессии, обращаются к Богу с просьбой прекратить войны.

Какой сегодня праздник в народе

По погоде в начале года можно предсказать, каким будет остаток зимы и весь год:

чем больше выпало снега, тем более поздней будет весна;

если ударил мороз, то весь январь будет холодным;

утренний туман сулит хороший урожай осенью;

оттепель предрекает дождливое лето.

Давние украинцы отмечали в эту дату День Василия. Обязательной его традицией являются посевания, которыми занимаются мальчики и мужчины. Они ходят по домам соседей ранним утром, поют обрядовые песни и посыпают порог зерном. Народные приметы говорят, что если в дом первым зайдет юноша, то в нем будет достаток.

На столе в Васильев день присутствуют блюда из свинины, чтобы свиньи хорошо плодились, но не рыба, иначе счастье "уплывет". Также хозяйки пекли печенье в форме разных животных. Есть обычай на крепкое здоровье - утром нужно умыться холодной водой из колодца.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь неприятности, в праздник сегодня не стоит убирать дом, тяжело работать, выносить мусор и занимать деньги. Также напомним, что во время войны в Украине запрещено нарушать комендантский час и запускать салюты, поэтому Новый год пройдет без традиционных фейерверков.

