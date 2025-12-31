Украина в 2025 году не продвинулась в вопросе вступления в ЕС, - Politico

Едиственный способ ускорить этот процесс - закрепление такого условия в мирном плане.

Украина в этом году не приблизилась к вступлению в ЕС, решить эту проблему может закрепление такого условия в мирном плане, пишет Politico.

Так, глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что само членство Украины в ЕС будет считаться "ключевой гарантией безопасности".

Издание отмечает, что в последнем докладе Комиссии о расширении говорится, что кластерные переговоры должны начаться "как можно скорее", в 2025 году, при этом Киев призывают ускорить реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией.

"На данный момент ничего не сдвинулось с места – так что и без того амбициозная цель завершения переговоров к 2028 году ускользает из рук", - отмечает Politico.

При этом издание отмечает, что вступление Украины в ЕС – и быстрые шаги для его осуществления – скорее всего, возглавят список задач, которые чиновники ЕС поставят перед собой на 2026 год.

"Закрепление членства в ЕС в рамках мирного плана может быть единственным политически жизнеспособным способом продвинуть этот вопрос в 2026 году – что, в некотором смысле, делает его самым стратегическим новогодним решением Брюсселя", - говорится в статье.

Ранее Украина получила согласованный план действий, который должен подтвердить готовность страны к вступлению в Евросоюз. Известно, что этот план состоит из 10 пунктов.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет первым, кто выступит против членства Украины в Евросоюзе.

