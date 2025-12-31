1 января Украину скуют морозы до -8°

В большинстве областей будет облачно с прояснениями, на западе страны пройдет небольшой снег.

1 января нового 2026 года в Украине будет морозным. По всей стране днем столбики термометров покажут от -2° до -8°, только местами на юге температура поднимется до "нуля". Ожидается облачная погода с прояснениями, на западе пройдет небольшой снег, а на остальной территории ожидается погода без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -12°, днем -7°.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -10°, днем -4°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -12°, днем -4°, небольшой снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -12°, днем -4°, небольшой снег.

В Тернополе 1 января ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -12°, днем -4°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -12°, днем -4°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -9°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -12°, днем -4°, небольшой снег.

В Виннице завтра будет -11°...-5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет -12°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-6°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -10°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-6°.

В Одессе 1 января - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем 0°.

В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -9°, а днем -6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -8°...-1°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -5°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -6°.

1 января - какой праздник, приметы погоды

1 января - святого Василия Великого. По приметам, если в этот день идет сильный снег, то лето будет жаркое.

Вас также могут заинтересовать новости: