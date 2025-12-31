Как обрезать денежное дерево: садоводы раскрыли секреты ухода

Небольшой уход может принести большую пользу растению.

Денежные деревья (Pachira aquatica) - это комнатные растения, которые, как считается, приносят удачу своим владельцам.

Пахира – это не просто стильное декоративное деревце, а настоящий символ гармонии, изобилия и покоя. Ее часто называют "денежным деревом" в странах Азии, а еще – "бутылочным деревом" или "гвинейским каштаном".

Как пишет Marthastewart, в естественной среде обитания они могут вырастать до 18 м в высоту, поэтому важно обрезать их при выращивании в помещении. Денежные деревья довольно неприхотливы, поэтому обрезка проста. Чтобы избежать ошибок, садоводы рассказали о том, как это делать.

Преимущества обрезки

Ландшафтный дизайнер Ли Миллер отметила, что обрезка денежного дерева "стимулирует новый рост и пышность". Например, если дереву не хватает света, оно может стать длинным и вытянутым, а обрезка может вернуть ему пышный вид.

"В зависимости от пространства и желаемого внешнего вида, вы также можете обрезать дерево для придания формы или направления роста", - добавил садовод Джастин Хэнкок.

Когда обрезать

Вы можете обрезать денежное дерево в любое время года. "Тем не менее, многие садоводы предпочитают обрезать его весной и летом, потому что именно тогда растение находится в активной фазе роста", - отметил Хэнкок.

Если ваше денежное дерево демонстрирует признаки длинного, вытянутого роста, то пора подумать об обрезке. Следите за междоузлиями - участками стеблей и ветвей между листьями. "Чем длиннее междоузлия, тем вытянутее будет выглядеть ваше растение", - сказал он.

Как обрезать

Вам не понадобится никакого специального оборудования для обрезки - только ножницы или секатор.

Сначала определите место обрезки. "Помните, что в любом месте, где вы сделаете срез, новый рост начнется от места соединения первого листа и стебля ниже среза", - сказал Хэнкок.

Он рекомендует сосредоточиться на ветвях, которые растут особенно длинно или в неправильном направлении. Обрежьте все ветви, которые начинают выглядеть вытянутыми.

Затем обрежьте на 1 см выше того места, где из стебля появляется лист. "Если обрезать выше места соединения ветвей, останется пенек, который со временем может пожелтеть и выглядеть некрасиво", - предупредил Хэнкок.

Обрезать можно несколько ветвей, но следите за тем, чтобы не срезать слишком много за один раз. "Лучше не обрезать более одной трети общей массы листьев за один раз. Обрезка слишком большого количества листьев одновременно может вызвать шок у растения", - объяснил садовод.

