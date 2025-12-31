Между Россией и США: инвесторам в Европе стоит готовиться к году нестабильности, - FT

Разногласия между правительствами ЕС относительно финансовой помощи Украине уже сейчас сигнализируют о будущих конфликтах.

Несмотря на рост оптимизма на финансовых рынках, возможное мирное урегулирование войны в Украине не гарантирует Европе экономического прорыва. Напротив, инвесторы рискуют столкнуться с новой волной геополитической и политической турбулентности, пишет Financial Times.

В 2025 год инвесторы вошли в мрачном настроении относительно перспектив европейской экономики. Большинство фондов недооценивали европейские акции и не ожидали, что они покажут лучшую динамику. Прогноз оправдался лишь частично. Индекс Eurostoxx 600 вырос на 15,5%, лишь немного отстав от S&P 500, который вырос на 17,5%. Но для инвесторов в евро ослабление доллара фактически нивелировало прибыли от вложений в США.

В преддверии 2026 года настроение кардинально изменилось. Последний опрос европейских управляющих фондами, проведенный Bank of America, показывает, что 78% ожидают более сильного экономического роста в Европе в следующем году, что стало самым высоким показателем с середины 2021 года. Рекордные 92% прогнозируют рост европейских акций. Уровень наличности среди европейских управляющих фондами упал до минимума за 12 лет в 2,8%.

Этот оптимизм в основном подпитывается ожиданиями относительно более сильного глобального роста, которому способствовали фискальные стимулы Германии. Однако этот фактор уже в значительной степени учтен рынками. Теоретически главной надеждой на новый импульс роста остается быстрое завершение войны между Украиной и Россией. Однако, как предостерегает издание, инвесторам не стоит рассчитывать на ощутимые экономические дивиденды.

Наиболее очевидным влиянием стало бы снижение цен на энергоносители. В новой Стратегии национальной безопасности США утверждается, что возвращение "стратегической стабильности" с Россией - важный элемент для восстановления европейской экономики. Имеется в виду, что мирное соглашение приведет к быстрому снятию санкций и восстановлению импорта российской нефти и газа в Европу.

В то же время это противоречит предыдущим требованиям Вашингтона к ЕС отказываться от российских энергоресурсов и закупать значительные объемы американского СПГ.

Скорее всего, Европа не будет спешить возвращаться к зависимости от российского газа, и импорт будет расти медленно. Улучшение потребительских настроений и частичное восстановление торговли благодаря расходам на восстановление могут поддержать экономику, но этот эффект будет нивелироваться снижением внутреннего потребления из-за возвращения украинских беженцев домой.

По оценкам Goldman Sachs, даже всеобъемлющее мирное соглашение добавит экономике еврозоны лишь 0,5 процентного пункта роста, а хрупкое перемирие около 0,2 пункта.

Зато реальное влияние на долгосрочный рост могли бы иметь структурные реформы, рекомендованные в 2024 году бывшими премьер-министрами Италии Марио Драги и Энрико Леттой. Однако, по подсчетам аналитиков, реализовано лишь 11% этих рекомендаций.

Разногласия между европейскими правительствами относительно финансовой помощи в виде репарационного кредита Украине уже сейчас сигнализируют о будущих конфликтах. Мирное соглашение в Украине заставит европейцев столкнуться с новыми вызовами, в частности относительно членства Украины в ЕС

