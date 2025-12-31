Что делать, чтобы лилия мира цвела в течение многих лет: садовод назвала главные секреты

Лилии мира известны тем, что вянут, когда хотят пить.

Лилии мира являются одними из самых узнаваемых и неприхотливых комнатных растений. Как говорит эксперт Кристал Дюран для martha stewart, начинающие садоводы выбирают именно их, поскольку они являются "отличным способом обрести уверенность как родители растений".

Инструкции по уходу

Несмотря на свою репутацию неприхотливого растения, спатифиллум имеет специфические потребности. Если придерживаться этих требований, то это поможет вашей лилии мира процветать в течение длительного времени.

Полив

Лилии мира известны тем, что вянут, когда хотят пить.

"Не используйте это как единственный сигнал для полива", - посоветовала Дюран.

Лилию мира нужно поливать, когда несколько сантиметров почвы становятся сухими, а также стоит всегда использовать горшок с отверстиями для дренажа. Так как лилии мира являются тропическими растениями, не размещайте их в холодных комнатах или у окон, где есть сквозняки.

Свет

Спатифиллуму нравится теплая, стабильная среда и яркий непрямой свет. Несмотря на то, что эти растения с тонкими листьями могут кратковременно переносить слабое освещение, яркие условия способствуют цветению, полноте и общему здоровью, уверяет эксперт.

Почва

Специалисты советуют использовать хорошо дренированный грунт для комнатных растений, который удерживает некоторое количество влаги. Дюран предложила добавить перлит, кору орхидеи или кокосовые стружки, а также советует избегать плотного грунта, который остается влажным.

Удобрение

Для обеспечения стабильного роста подкармливайте лилии мира удобрением с высоким содержанием азота.

"Добавляйте удобрение с высоким содержанием азота (соотношение NPK 3-1-2) и следуйте инструкциям по смешиванию в течение всего года", - добавила эксперт.

Место расположения

Известно, что листья, стебли и цветы лилий мира имеют кристалл оксалата кальция, которые могут раздражать животных при попадании в организм. Поэтому если у вас есть домашние животные, держите это растение подальше от них.

Пересадка

Обычно лилии мира нуждаются в пересадке раз в один-два года. Поэтому стоит подумать о пересадке тогда, когда корни выходят из дренажных отверстий, если почва высыхает быстрее, чем раньше, или если растение стало слишком тяжелым.

"Выберите горшок, который на 2-5 см больше корневого шарика. Аккуратно выньте растение из горшка, встряхните землю, которая отпала естественным образом, и поместите весь корневой шарик в новый горшок. Добавьте свежую землю, сохраняя высоту кроны на том же уровне, что и раньше, и тщательно полейте после пересадки", - объяснили в материале.

Обрезка

Регулярная обрезка помогает лилиям мира оставаться здоровыми и привлекательными.

"Причины включают пожелтение или повреждение листьев, слишком густой рост и отцветшие цветы", - отметила Дюран.

Эксперт советует использовать чистые, острые ножницы или секатор, которыми нужно срезать стебли у основания растения. Когда цветы отцветут, удалите весь стебель, это перенаправит энергию на здоровые листья и будущие цветы.

