Как приготовить прозрачный лед дома: ученые поделились действенным методом

Когда вы заказываете коктейль в баре, то обычно к напитку добавляют кусок приятного, идеально прозрачного льда. Он имеет гораздо более изысканный вид, чем мутный лед, который вы получаете из домашней морозилки. Поэтому возникает вопрос, как удается сделать лед таким прозрачным?

Как пишет Phys.Org, прозрачный лед изготавливается из обычной воды, однако разница заключается в процессе замораживания.

Благодаря науке вы можете сделать прозрачный лед дома, и это не так сложно, как кажется.

Почему лед становится мутным

Домашний лед часто бывает мутным, ведь содержит много мелких пузырьков и других примесей. В типичной формочке для льда, когда начинается замораживание и лед начинает образовываться со всех сторон, он удерживает все, что плавает в воде - в основном это пузырьки воздуха, которые являются растворенными минералами и газами.

Эти пузырьки выталкиваются к центру льда по мере прогрессирования замерзания и в конце концов застревают в середине кубика, не имея куда деваться.

"Вот почему при изготовлении льда обычным способом - просто налив воду в сосуд и поставив его в морозилку - он всегда получается несколько мутным. Свет рассеивается, когда попадает на готовый кубик льда, сталкиваясь с концентрированным ядром уловленных газов и минералов. Это создает мутный вид", - объяснили в Phys.Org.

Преимущества прозрачного льда

Прозрачный лед имеет не только красивый вид, но и большую плотность и тает медленнее, ведь не содержит пузырьков и примесей. Это также означает, что он разбавляет напитки медленнее, чем обычный мутный лед.

Так как прозрачный лед не содержит примесей, он также не должен иметь посторонних вкусов, которые могут испортить ваш напиток.

Также прозрачный лед реже крошится, поэтому его легко резать и формировать в различные фигуры, чтобы украсить ваш коктейль.

Как сделать прозрачный лед?

Прозрачность льда зависит от того, как вы его замораживаете. Основная техника его успешного изготовления называется "направленное замораживание".

"Направленное замораживание - это просто процесс принудительного замораживания воды в одном направлении, а не со всех сторон одновременно, как это происходит в обычном лотке для льда. Таким образом, примеси и воздух будут вытеснены в сторону, противоположную той, с которой начинается замораживание, оставляя лед прозрачным, за исключением небольшого мутного участка", - добавили в Phys.Org.

Самый простой способ попробовать направленную заморозку дома - это использовать изолированный контейнер. Вы можете использовать изолированную форму для льда, которая для этого предназначена.

"Наполните изолированный контейнер водой и поставьте его в морозильную камеру, а затем периодически проверяйте его. Когда все примеси и пузырьки воздуха скопятся в одной мутной области на дне, вы можете либо вылить эту воду, прежде чем она полностью замерзнет, либо дать блоку полностью замерзнуть, а затем отрезать мутную часть большим зубчатым ножом, а затем нарезать лед кубиками для напитков. Если вы используете коммерческий лоток для прозрачного льда, вероятно, к нему будет приложена инструкция, как избавиться от мутной части, чтобы вы могли наслаждаться прозрачным льдом", - посоветовали в материале.

Другие советы экспертов

