Правила могут изменить: в правительстве обещают доработать законопроект об НДС для ФОП

Ранее Минфин опубликовал законопроект о введении НДС для ФОПов с 2027 года.

Законопроект о налоге на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей будет доработан. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев в интервью LIGA.net.

"Мы видим, что вопрос НДС для ФОПов с доходом более 1 млн грн вызывает напряжение у бизнеса. Поэтому сейчас вместе с Министерством финансов проводим консультации с бизнесом, экспертами и аналитическими центрами. Мы должны сбалансировать поддержку предпринимателей и то, что есть в обязательствах с МВФ", - сказал министр экономики.

Соболев добавил, что изменения вступят в силу только в 2027 году, а вариант законопроекта, который опубликовали, - это лишь базовая рабочая версия.

Дальнейшие решения, касающиеся физических лиц-предпринимателей, будут согласовывать вместе с представителями бизнеса и Минфином. Предполагается, что будет соответствующий "порог", переходный период и исключения, которые позволят избежать дополнительной бюрократии.

Законопроект об НДС для ФОП - что известно

В декабре в Министерстве финансов опубликовали законопроект о введении налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей с 2027 года. По словам депутата Ярослава Железняка, законопроект предлагает установление с 1 января 2027 года обязательной регистрации ФОП как плательщиков НДС в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в течение года будет превышать один миллион гривен.

Если исходить из данных за прошлый год, новые нормы коснутся более 650 000 плательщиков единого налога - в основном ФОП второй и третьей групп. Отмена льгот для ФЛП по уплате НДС - одно из требований МВФ, необходимых для реализации новой программы поддержки.

По оценкам специалистов, введение НДС для самозанятых предпринимателей может привести к тому, что общественное благосостояние снизится. Общие потери оценивают в 150-180 миллиардов гривень, что составляет около 1,5-2% ВВП.

