Взгляд реалиста: четыре прогноза на 2026 год, которые точно не сбудутся

Кажется, что мы уже на пороге больших научных прорывов и изменений, но не все так просто.

Со сменой календарного года часто звучат прогнозы на год грядущий. И далеко не всегда эти прогнозы сбываются, какими бы правдоподобными они ни казались. Американский астрофизик Адам Франк в статье для Forbes изложил четыре научно-технологических прогноза на 2026 год, которые точно не сбудутся.

Появление доказательств, что феномен НЛО связан с инопланетянами

НЛО (неидентифицированный летающий объект), или же "летающие тарелки" часто связывают с якобы визитами инопланетян на нашу планету. И хотя даже уважаемые государственные агентства признают факты фиксации таких объектов, до сих пор никому не удалось предоставить твердых доказательств того, что НЛО - это космические аппараты внеземных цивилизаций. Те же "доказательства", которые появляются в публичном доступе (фотографии сомнительного качества и рассказы "очевидцев") не выдерживают никакой критики, отмечает Адам Франк.

"Итак, прогноз №1 заключается в том, что в 2026 году не будет прямых, научно проверенных доказательств того, что НЛО имеют какое-то отношение к внеземной жизни", - считает астрофизик.

Появление настоящего искусственного интеллекта

Несмотря на то, что наш мир уже ощутил на себе влияние нейросетей, они не являются настоящим искусственным интеллектом в полном смысле этого термина. ChatGPT, Grok и другие подобные чат-боты - это удивительная технология, "но это не Скайнет", отмечает ученый.

Адам Франк отмечает, что люди, которые действительно хотят использовать искусственный интеллект, например, в бизнесе, убедились, что так называемые "большие языковые модели" (чат-боты) на самом деле не способны к саморазвитию и обучению, а потому никогда не смогут заменить человека. Нужна принципиально более прогрессивная технология.

"Итак, мой контрпрогноз №2 прост: в 2026 году не появится ни одного настоящего ИИ, способного захватить мир (или даже удовлетворить ваши основные потребности)", - пишет астрофизик.

3I/ATLAS окажется космическим кораблем инопланетян

Многих людей летом 2025 года ошарашила новость о том, что объект из другой солнечной системы появился в нашей. Объект, известный как 3I/ATLAS, уже породил предположение, что он является межзвездным космическим кораблем и приближается именно к нашей планете. Однако это антинаучное мнение, считает Адам Франк.

"3I/ATLAS" не будет выпускать лазерные лучи и не начнет сбрасывать дроны, направляющиеся к Земле. Вместо этого он продолжит быть именно тем, чем он является: очень крутым примером кометы из чужой солнечной системы", - пишет ученый.

Революция в вычислительной технике благодаря квантовым компьютерам

Как отмечает астрофизик, создание настоящего квантового компьютера стало бы началом технологической революции. Вероятно, это действительно когда-то произойдет. Однако на сегодня эта технология находится в своем зародыше, и потребуются десятилетия, чтобы достичь результата.

"Итак, чтобы было понятно, в 2026 году не будет реальных коммерчески жизнеспособных квантовых компьютеров", - резюмировал ученый.

Другие "предсказания" на 2026 год

Как писал УНИАН в публикации со ссылкой на предсказания Бабы Ванги, 2026 год будет крайне турбулентным: ожидаются резкие геополитические сдвиги, масштабные природные катастрофы, возможные контакты человечества с внеземной цивилизацией, глобальные конфликты вплоть до начала Третьей мировой войны с участием ведущих государств, захват Тайваня Китаем и прямая конфронтация между РФ и США, а также серьезный мировой финансовый кризис.

В то же время Ванга "предсказала", что 2026 год якобы станет переломным в развитии искусственного интеллекта, который радикально изменит экономику и повседневную жизнь, и может ознаменовать смену власти в России, в частности падение Владимира Путина и приход нового влиятельного лидера, что будет иметь последствия для мировой политики и Украины.

