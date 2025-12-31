Си Цзиньпин хвастается ростом экономики Китая, но аналитики не так оптимистичны

Валовой внутренний продукт Китая вырастет в этом году примерно на 5%.

Председатель Китая Си Цзиньпин назвал 2025 год "чрезвычайным" и заявил, что в 2025 году экономика страны достигнет целевого показателя роста. Однако аналитики сомневаются на счет того, действительно ли уходящий год был таким уж хорошим для Поднебесной, сообщает Bloomberg.

"Экономика Китая продвигается вперед под давлением, ориентируясь на инновации и качество, демонстрируя высокую устойчивость и жизнеспособность. Ожидается, что темпы роста достигнут около 5%, что и в дальнейшем позволит Китаю занимать одно из ведущих мест среди крупнейших экономик мира", - заявил китайский лидер.

По мнению экспертов, экономика Китая в этом году действительно показала неплохие результаты. Стремительный рост экспорта позволил поддерживать экономический рост без дополнительных масштабных стимулов.

В то же время инвестиции находятся на пути к первому годовому сокращению с 1998 года, а темпы роста розничных продаж худшие вне периода пандемии. При этом цены на новое жилье в ноябре снизились еще больше из-за кризиса на рынке недвижимости.

Ранее Цзиньпин дал понять, что допускает более медленный рост в отдельных регионах, а недавно даже заявил, что Пекину следует жестко бороться с "безрассудными" проектами, подчеркивая свою сосредоточенность на качестве, а не на темпах экономического роста.

Экономика Китая - последние новости

Недавно западные специалисты пришли к выводу, что экономика Китая замедляется, а сокращение производственной активности наблюдают уже восьмой месяц подряд. Эксперты фиксируют снижение активности в сфере строительства и услуг - эти отрасли продемонстрировали отрицательную динамику впервые за несколько лет.

Кроме того, китайское промышленное производство и розничные продажи растут относительно низкими темпами, поскольку руководство страны борется с угрозой дефляции. Также у него возникли опасения относительно перепроизводства в промышленности.

