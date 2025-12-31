Зеленский 'под елочку' уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Руслан Магомедов занимал должность главы НКЦБФР с 23 февраля 2021 года.

Владимир Зеленский подписал указ №1018/2025 об увольнении Руслана Магомедова с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

"Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

Причины увольнения не указываются.

Кто такой Руслан Магомедов

Руслан Магомедов родился 5 мая 1984 года. В 2005 году он окончил магистратуру Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана по специальности "финансы предприятий", после чего работал в Фонде государственного имущества.

В 2014 году Магомедов стал членом Комитета по торговой деятельности ассоциации "Украинские Фондовые Торговцы". В октябре 2016 года он был назначен советником председателя правления ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках".

В 2020 году Магомедов занял должность внештатного советника руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В феврале 2021 года Руслана Магомедова назначили председателем НКЦБФР.

Известно, что после начала полномасштабной войны Магомедов как председатель НКЦБФР обращался к зарубежным регуляторам и участникам рынка ценных бумаг по ограничению доступа россиян к ценным бумагам, которые торговались и учитывались на зарубежных площадках.

Руководство Нацкомиссии по ценным бумагам

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил Магомедова на должность главы НКЦБФР 23 февраля 2021 года.

До него регуляторный орган возглавлял Тимур Хромаев. Он занимал пост главы НКЦБФР с января 2015 года и отработал полный 6-летний срок.

