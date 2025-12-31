Кошевой рассказал о родственниках, которые остаются в оккупированном Алчевске

Комик признался, поддерживает ли с ними связь.

Актер комедийного жанра и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой большую часть детства и юности провел в Алчевске Луганской области, который сейчас оккупирован россиянами. Шоумен поделился, что в городе остаются его родственники.

Отвечая на соответствующий вопрос в новом интервью, Кошевой сказал:

"Остались. Осталась родная сестра моей мамы - моя крестная с мужем. У ее мужа там сестра родная. А так больше никого".

Он заявил, что связь с ними не поддерживает.

"Мама каждый раз говорит: "Тебе тетя передавала привет". Я: "Ну хорошо". Они просто приняли ту сторону", - сказал он.

По словам Кошевого, он понял, что все потеряно, когда услышал, что его родственники там празднуют день России:

"Это вообще меня просто порвало. Я говорю, ты мне больше ничего не говори. Я не хочу больше ничего слышать. Так же, как мой старший брат. Он первый от этого всего отказался".

