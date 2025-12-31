Какие напитки снижают артериальное давление: исследователи назвали 5 самых полезных соков

В этот перечень вошли как овощные, так и фруктовые соки.

Контроль высокого кровяного давления (гипертонии) часто начинается с простых ежедневных привычек, а именно с внимательного отношения к тому, что вы пьете. Как пишет health, некоторые овощные и фруктовые соки могут быть полезными для здоровья сердца, а именно способствовать здоровому кровяному давлению.

Томатный сок

Томатный сок может снижать кровяное давление, частично благодаря содержанию калия. В частности, небольшое исследование 2025 года в Индонезии изучало мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет с высоким артериальным давлением.

"Участники пили по одной порции томатного сока каждое утро в течение шести недель. В конце исследования группа, которая пила томатный сок, продемонстрировала больший спад как систолического (верхнее число), так и диастолического (нижнее число) артериального давления по сравнению с группой, которая пила только воду", - подчеркнули в материале.

Огуречный сок

Также такое же исследование показало, что огуречный сок может способствовать снижению артериального давления. Во время исследования мужчины и женщины каждое утро в течение шести недель выпивали одну порцию огуречного сока. Благодаря этому их систолическое и диастолическое артериальное давление снизилось больше, чем в группе, которая пила только воду.

По мнению ученых, содержание калия и воды в огурцах может помочь организму вывести лишний натрий и со временем поддерживать здоровое артериальное давление.

Гранатовый сок

Гранатовый сок может способствовать снижению артериального давления, особенно у взрослых с гипертонией.

"Большой обзор прошлых исследований обнаружил, что в 11 из 17 рассмотренных испытаний взрослые, преимущественно в возрасте 20-60 лет, показали небольшое снижение систолического и диастолического артериального давления после употребления гранатового сока в течение нескольких недель", - добавили в health.

Свекольный сок

Некоторые исследования подтверждают, что нитраты могут способствовать снижению артериального давления. Нитраты, которые есть в свекольном соке, являются питательными веществами, которые организм превращает в другое питательное вещество - оксид азота, что может способствовать снижению артериального давления.

"В 2024 году был проведен обзор результатов 11 клинических испытаний, в которых приняли участие около 350 взрослых в возрасте 40-70 лет, страдающих гипертонией. Во многих из этих исследований у людей, которые пили богатый нитратами свекольный сок, наблюдалось небольшое снижение систолического артериального давления по сравнению с теми, кто пил сок без нитратов, воду или не пил ничего", - подчеркнули в материале.

Грейпфрутовый сок грейпфрута

Грейпфрут имеет высокое содержание воды и калия, а также может способствовать снижению артериального давления, если употреблять его вместе со свекольным соком.

Ученые проверили, как сок свеклы с грейпфрутовым или без него влияет на артериальное давление у здоровых взрослых людей.

"В разные дни они пили либо сок свеклы, богатый нитратами, с грейпфрутовым соком, либо сок свеклы с водой, либо сок свеклы без нитратов с грейпфрутовым соком. Оба напитка из свеклы, богатые нитратами, снижали систолическое артериальное давление, но смесь свеклы и грейпфрута снижала систолическое артериальное давление немного больше, чем другие", - заверили в издании.

