Украинские дроны вдвое дороже: 'Флэш' назвал цену российского 'Шахеда'

Украинские ударные БПЛА дальнего радиуса действия стоят минимум вдвое дороже по сравнению с российскими "Шахедами". Об этом в своем Телеграм-канале написал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он продемонстрировал видео российского эксперта, который отмечает, что стоимость "Герани", которую производят в России, на сегодня составляет 3,2 миллиона рублей.

"Я с этой оценкой согласен. Около 40-45 тысяч долларов. Почти половину этой цены составляет двигатель, CRPA антенна против РЭБ и электроника. Снижать цену врагу помогают большие объемы производства и переход с иностранных комплектующих на российские", - отмечает "Флэш".

При этом он добавил, что наши ударные БПЛА аналогичного сегмента стоят минимум вдвое дороже.

Производство "Шахедов" в России

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года в комментарии изданию Новости.LIVE заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий отмечал, что Россия планирует в текущем году увеличить производство ударных дронов-камикадзе. По его словам, на текущий год враг запланировал изготовить не менее 36 тысяч ударных беспилотников.

При этом, представитель украинской разведки отметил, что страна-агрессор также производит и другие типы дронов.

