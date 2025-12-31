Меньше некоторых штатов Америки: какая страна потребляет больше всего сливочного масла

Такое количество масла является очень большим для этой страны.

Бесспорно масло улучшает вкус многих блюд. Его можно намазать на хлеб, добавить в печенье, смазать им стейк и многое другое. Однако возникает вопрос, какая страна является королем любителей масла?

Как пишет The Takeout, такой страной является Дания.

По данным World Population Review, Дания едва опередила Францию в дуэли молочных продуктов, потребляя 8,5 кг масла на душу населения по сравнению с 8,3 кг на душу населения во Франции. Такое количество масла очень велико для страны, которая по размеру меньше некоторых самых маленьких американских штатов, таких как Западная Вирджиния, Южная Каролина и Мэн.

Третье место занимал Бахрейн, единственная неевропейская страна в пятерке лидеров, с потреблением 8,1 кг на душу населения. Бельгия и Нидерланды закрывают пятерку лидеров с потреблением 7,8 кг и 6,8 кг соответственно.

Действительно ли Дания так любит масло?

Этот продукт настолько любят в Дании, что есть специальное слово для обозначения, когда его намазывают толстым слоем. Речь идёт о "Tandsmør", что означает "зубное масло" и которое обозначает слой масла, настолько толстый и плотный, что после укуса на нём остаются следы от зубов.

