12 виноградин на Новый год: что это за традиция и как правильно загадать желание

К этому ритуалу важно подготовиться заранее.

Новогодняя ночь уже совсем близко, так что стоит поскорее определиться с желанием, которое вы будете загадывать под бой курантов. Существует множество ритуалов и традиций, которые помогают желаниям сбыться. Одна из таких традиций, которая в последнее время вирусится в соцсетях – испанский ритуал "Las doce uvas de la suerte" - "12 счасливых виноградин". Портал theolivepress.es рассказывает, как он вообще появился, и как правильно его выполнять.

Что нужно делать

Инструкция проста: нужно съедать по одной виноградине за каждый удар часов при смене года в полночь.

Каждая виноградина символизирует месяц предстоящего года, и люди верят, что, съев все двенадцать, они обеспечат удачу, счастье и успех на все двенадцать месяцев.

Чтобы успешно выполнить ритуал, следует заранее подготовить виноград без косточек (лучше не очень крупный, сорт значения не имеет) и загадать 12 желаний, концентрируясь на одном желании при съедании одной виноградины.

Откуда пошел обычай

Интересно, что эта традиция – на самом деле маркетинговая уловка.

Истоки этого обычая восходят к 1880-м годам, когда богатые семьи в Мадриде вдохновились французским обычаем пить шампанское и есть виноград в канун Нового года. К началу 1900-х годов встречать Новый год с виноградом стало популярным по всей Испании.

Когда виноградари Аликанте столкнулись с избыточным урожаем, они придумали идею съедать двенадцать виноградин в полночь на удачу – этот способ позволил им продать больше фруктов.

Вскоре эта традиция расширилась на всю Испанию, а впоследствии - с развитием социальных сетей – и на весь мир. В некоторых странах даже продают упаковки с ровно двенадцатью виноградинами.

