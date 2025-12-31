Оккупанты пытаются взять Белогорье под полный котроль, - DeepState

Оккупанты проводят атаки на целый ряд населенных пунктов в Запорожской области.

В последние дни российские оккупанты активно штурмуют Белогорье Запорожской области.

Об этом сообщил проект DeepState. "К сожалению, враг имеет успехи в селе и пытается взять его под полный контроль", - говорится в сообщении.

В целом аналитики проекта отметили, что за последнюю неделю наблюдается очень большая активность противника в Запорожье.

"Кроме тяжелых боев за Гуляйполе, Приморское и Степногорск, россияне проводят атаки на Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Павловку и вблизи Дорожнянки", - отметили аналитики.

Ситуация в Запорожской области

Ранее в DeepState объяснили сложность обороны Гуляйполя для украинских защитников. Там отметили, что город находится в низменности, и рельеф местности усложняет оборонительные действия.

"Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя, но дальнейшая оборона города становится крайне сложной из-за рельефа местности", - отмечали аналитики.

Ранее россияне заявили о захвате Гуляйполя, но Генштаб ВСУ опроверг эти утверждения. Под контролем захватчиков находится только часть города. Ситуация в городе сложная, продолжаются бои, противник пытается выдавить Силы обороны с позиций.

