'Это гордость - быть Президентом такого народа': новогоднее обращение Владимира Зеленского

Президент Украины в Новогоднюю ночь очертил главные проблемы и достижения за год.

Украина прилагает все усилия, чтобы добиться мира, но не любой ценой. Именно поэтому переговоры едут тяжело. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинской нации.

О мирных переговорах и гарантиях безопасности

В своем выступлении президент отметил, что хотел бы сказать, что долгожданный мир наступит через несколько минут, однако, к сожалению, пока такой возможности нет.

"Но с чистой совестью я, мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все. И продолжает делать", - отметил президент.

По словам Зеленского, мирное соглашение "готово на 90%", но именно те 10%, которые остаются, "будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы".

"Чего хочет Украина? Мира? Да. Или любой ценой? Нет. Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он очевидно за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы", - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Россия может быстро закончить войну, но не хочет этого делать. Поэтому нужно давление мирового сообщества.

"Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют "жест доброй воли". Так было во все годы, когда Россия с кем-то воевала, то есть во все годы ее существования", - сказал президент.

Как отметил украинский лидер, россияне врут, что война закончится, как только им отдадут Донбасс, но в мире этой лжи часто верят.

"До сих пор слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И поэтому на Украину - давление, да", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина вынуждена доказывать "давно очевидные истины". По его мнению, тот факт, что России до сих пор продолжают верить на слово - "это просто приговор общей международной безопасности".

Президент Украины акцентировал, что нам нужны прочные гарантии безопасности, которые будут ратифицированы парламентами европейских стран и США.

"Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение", - пояснил он.

Говоря о возможности окончания войны, Зеленский отметил, что "в 26-м году это возможно".

"Санкции кусают Россию, но сработает только мертвая хватка. Российская нефть уже дешевле, но их танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война. Российские заводы уже тормозят, но должны стоять, чтобы оккупант не двигался. И "томагавки" в украинских руках доказали бы на самом деле только одно: мир не имеет альтернативы", - сказал он.

Об отношениях с США

Зеленский признал, что ему было "совсем непросто" достичь "изменения градуса" в отношениях с новым руководством Соединенных Штатов. И хотя все начиналось с "острых углов" в Овальном кабинете в конце февраля, встреча в Мар-а-Лаго несколько дней назад прошла в совершенно другой атмосфере.

"Украина отстояла свое право голоса, а потому уважают нас, уважают Украину. И наиболее очевидное доказательство этого - семь встреч, которые были у меня в этом году с Президентом Америки", - отметил украинский лидер.

Зеленский также обратил внимание, что президент США всегда вспоминает об Украине и ее героической борьбе почти в каждом своем выступлении. Так же упоминание об украинцах стало обязательным для других мировых лидеров.

"И это счастье - счастье такое слышать, это гордость - быть Президентом такого народа. И такого государства. Которое выстояло и достигает любого вражеского военного объекта и НПЗ, возвращает войну в Россию, учит военных НАТО, что такое современные дроны. Которое дает асимметричную пощечину России и заставляет Путина врать, что он трижды взял Купянск и сбивал дроны возле своей резиденции собственными руками", - сказал Зеленский.

Об отношениях со странами Европы

По мнению Зеленского, еще не все в Европе осознали и поняли необходимость жесткого противодействия России.

"Я не хочу, чтобы такое понимание ко всем в Европе пришло однажды в четыре утра - так, как это было в Украине. Я не хочу, чтобы такое понимание всем европейцам принесла техника с буквой "Z" на их улицах", - сказал он.

Президент выразил убеждение, что Украина сегодня является "единственным щитом", отделяющим комфортную европейскую жизнь от "русского мира". По словам Зеленского, большинство лидеров Европы все же понимают важность поддержки Украины.

Украинский лидер похвастался регулярными телефонными разговорами с европейскими лидерами, которые осознают важность справедливого мира и не хотят "чтобы разочарованные люди в Украине жгли на площадях портреты европейских и американских лидеров".

Вспоминая недавнее решение ЕС предоставить Киеву репарационный кредит на 100 миллиардов долларов, Зеленский назвал это чем-то "значительно большим", чем просто помощь на два года.

"Это устойчивость нашей армии, это спокойствие для наших людей, это деньги, зарплаты, это пенсии. Да, это жизнь. И это справедливость, что в конце концов за это платит Россия", - сказал он.

О Новом годе

В своем новогоднем обращении президент Зеленский выразил убеждение, что за праздничным столом украинцы поднимут важный тост.

"За воинов наших, что сейчас на "нуле". За каждого, кто отдал жизнь ради Украины. За всех, кто ежедневно нас спасает и учит. За всех, кто всегда, и даже в эту ночь, на дежурстве. Пожарные, врачи, энергетики. За наших, которые вернулись из плена и которые этот Новый год встретят дома. За всех, кого мы ждем. За всех, кто нам помогает. За то, чтобы закончилась эта война. За то, чтобы мир наступил. За то, чтобы врагу ничего не удалось", - сказал он.

Как отметил Зеленский, приятным и в то же время весьма знаковым подарком для украинцев в этом году стала погода на зимние праздники.

"То, чего мы не видели очень долго, - снег на Новый год. И все дети, безусловно, - если честно, и взрослые - ждали этого. И это дает сильное ощущение: если мы чего-то очень-очень хотим, рано или поздно это происходит. Безусловно, больше всего сейчас мы хотим мира. Но, в отличие от новогоднего снега, он не упадет нам с неба просто так, как чудо. Но мы верим в мир, и боремся за него, и работаем ради этого. С Новым годом, дорогой народ! Слава Украине!" - сказал президент.

Предыдущие заявления Зеленского

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в усилении противовоздушной обороны, поэтому во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он отдельно отметил необходимость ракет NASAMS и PAC-3 для систем Patriot.

По его словам, Трамп пообещал помощь, и Украина уже передала расчеты нужных объемов. В то же время Зеленский подчеркнул готовность закупать вооружение через программу PURL и отметил, что несмотря на приоритет дипломатии, в условиях продолжающихся российских ударов быстрое усиление ПВО остается критически важным.

