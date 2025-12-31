Санта Клаусу можно будет писать письма и получать ответы на украинском языке

Отмечается, что Офис и почтовое отделение Санта Клауса полностью поддерживают такую инициативу.

Украинский будет добавлен в перечень языков, которые используются в переписке с Санта Клаусом. Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская со ссылкой на информацию от Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Посольство Украины в Финляндской Республике получило ответ от Кати Тервонен, руководительницы Почтового отделения Санта Клауса, которая информирует, что Офис и почтовое отделение Санта Клауса полностью поддерживают инициативу отправки писем на украинском языке к и от Санта Клауса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что почтовое отделение Санта Клауса начинает соответствующие мероприятия с тем, чтобы в кратчайшие сроки добавить украинский язык в перечень языков, используемых в переписке с Санта Клаусом.

Видео дня

"Санта Клаус и почтовые эльфы будут рады получить письма от украинских детей, а украинские дети могут писать свои письма к Санта Клаусу на родном языке", - говорится в сообщении.

Ивановская отмечает, что чрезвычайно важно, чтобы даже в таких символических вещах, как рождественская почта от Санта Клауса, учитывалось право украинских детей получать рождественские поздравления на государственном языке.

В сентябре Елена Ивановская обратились в МИД по инициативе граждан по обеспечению украиноязычных ответов на детские письма к Санта Клаусу.

Традиции Рождества в Украине

Как сообщал УНИАН, священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак рассказал агентству, что из трех популярных персонажей зимних праздников - Санта, Дед Мороз и Николай, только один имеет отношение к украинским традициям.

Он отмечает, что Дед Мороз в том виде, в котором он известен нам сейчас, является продуктом советской антирелигиозной пропаганды. Представители коммунистического режима в 30-х годах XX века запрещали христианские праздники, в том числе и Рождество, и праздник Николая, и пытались фольклорным образом Деда Мороза заменить Чудотворца.

Отец также сказал чем отличается Николай от Деда Мороза. Главная разница в том, что святой Николай - это реальная историческая фигура с IV века. Он стал святым и с небес нам помогает. Считается, что он приносит детям и взрослым подарки в день его чествования - сейчас это в ночь на 6 декабря, День святого Николая. В то же время Дед Мороз - это абсолютно светский персонаж, который якобы приходит к людям на Новый Год и приносит подарки.

Петрущак считает, что Санта Клаус, это попсовый образ святого Николая из западной культуры, который очень далеко отошел от настоящего святого. Это как коммерческий вариант Николая, который не вызывает негативных чувств у людей, которые не верят в Бога.

Вас также могут заинтересовать новости: