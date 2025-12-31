Для четырех знаков Зодиака 2026 год будет сложным: кого ждут испытания

Новый год будет отмечен редкими планетарными перестройками.

В 2026 году четыре знака Зодиака будут вынуждены пройти через по-настоящему судьбоносные испытания. Именно эти знаки окажутся в центре сложных, но крайне важных процессов, которые помогут усвоить ключевые жизненные уроки и со временем приведут к личному росту, внутренней силе и новым достижениям, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лев

Юпитер - планета удачи, расширения и изобилия - войдет в ваш знак с 30 июня и останется там на длительный период, принося волну оптимизма, веры в себя и возможностей для роста. Однако параллельно этот год станет для вас временем глубоких перемен из-за серии затмений, затрагивающих темы самоощущения и партнерских связей. Для фиксированного знака такие встряски могут даваться непросто, но именно они способны привести к самым ценным результатам.

Важно помнить, что затмения - это мощные астрологические события с длительным эффектом. Их влияние может ощущаться до шести месяцев, а часто они открывают новую жизненную главу сроком до двух лет. Конкретный цикл затмений, влияющий на вас, продлится вплоть до января 2028 года.

Первым ключевым событием станет солнечное затмение 17 февраля в Водолее - вашем противоположном знаке. Оно может принести серьезные изменения в сферу личных, деловых и дружеских отношений. Возможны новые союзы, переход существующих связей на другой уровень или завершение тех форм взаимодействия, которые утратили актуальность. Второй значимый момент придется на 12 августа, когда солнечное затмение произойдет в вашем знаке и доме самооценки. Этот период подтолкнет вас к переосмыслению уверенности в себе, физического состояния и степени независимости. Процессы роста через затмения редко бывают легкими, но именно они способны вывести вас на более наполненный и осознанный жизненный путь.

Дева

С сентября 2024 года вы уже находитесь под влиянием серии затмений, активирующих темы самооценки и партнерства. За это время вы могли столкнуться с неожиданными, яркими и порой напряженными изменениями, которые буквально подталкивают вас вперед. Несмотря на накопленный опыт, интенсивность этих процессов не ослабевает.

Продолжением этого цикла станет лунное затмение 3 марта в вашем знаке. Оно высветит важный вопрос в сфере отношений, требующий честного и своевременного внимания. То, как вы проявляете себя по отношению к себе и другим - будь то романтический партнер, коллега или близкий друг - станет ключевой темой для переосмысления.

Если в отношениях нарушен баланс или вам недостает поддержки, это затмение подтолкнет вас к открытому диалогу и поиску решений. Затем, ближе к 28 августа, лунное затмение в вашем доме партнерства вновь поднимет схожие вопросы. Вы будете решать, стоит ли вкладываться в проверенные и здоровые связи, принимать необходимые изменения или выбирать совершенно новый путь.

Водолей

Впервые с периода 2017-2019 годов серия затмений развернется в вашем знаке и в домах, отвечающих за самооценку и партнерские отношения. Это потребует от вас пересмотра как личных связей, так и собственного образа, уверенности и идентичности. Затмения всегда приносят масштабные перемены - иногда очевидные сразу, а иногда заметные лишь со временем, когда вы оглядываетесь назад.

Новая глава начнет формироваться около 17 февраля, когда солнечное затмение произойдет в вашем знаке. Этот период потребует глубокой рефлексии, честного самоанализа и укрепления внутреннего понимания себя, что в итоге поможет вам стать еще увереннее.

Для максимальной пользы от этих процессов важно сохранять честность с собой, гибкость и готовность к изменениям - что бывает непросто для фиксированных знаков. Второй значимый этап наступит около 12 августа, когда солнечное затмение активирует ваш дом партнерства. Оно может стать отправной точкой для принципиально нового подхода к отношениям. Будь то принятие серьезных обязательств или работа над затянувшимся конфликтом, усилия этого периода способны привести к большей стабильности, безопасности и гармонии в личной жизни.

Рыбы

С сентября 2024 года, а возможно и немного раньше, у вас могло возникнуть ощущение потери опоры под ногами, особенно в вопросах отношений с собой и значимыми людьми - партнером, близким другом или деловым союзником. Это связано с серией затмений, затрагивающих ваши дома личности и партнерства.

Темы, которые проявлялись на протяжении последних полутора лет, станут центральными в 2026 году. Вас будут подталкивать к честности в отношении собственных потребностей, баланса в отношениях, взаимности и процесса самоисцеления, а также к умению создавать пространство не только для себя, но и для других.

Первое лунное затмение года, около 3 марта, сфокусирует внимание на личных отношениях и потребует смелых решений - отпустить то, что больше не работает. Это может касаться привычных способов общения, совместного быта или старых эмоциональных травм. Затем, ближе к 28 августа, лунное затмение в вашем знаке и доме идентичности поднимет эту тему на новый уровень. Вы почувствуете готовность заявить о себе и проявить свое подлинное, искреннее "я". Позвольте себе следовать зову сердца, ясно осознавая не только свои потребности, но и более широкое видение будущего.

