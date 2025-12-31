СБУ поразила крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области РФ, - источники (видео)

После попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, она входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов топлива.

На видео видно, что после попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.

По словам собеседника, город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" - важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", - сообщил информированный источник в СБУ.

Поражение объектов на территории РФ

Как сообщал УНИАН, в на 31 декабря Главное управление разведки совместно с ГПСУ атаковали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае РФ.

Среди прочего поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 Туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.

Туапсинский НПЗ до сегодняшнего дня был способен перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, таким образом существенно усиливая способность российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, украинские военные недавно поразили Новошахтинский НПЗ и аэродром "Майкоп" в тылу РФ. Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: