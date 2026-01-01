Взрыв перемен: почему нумерологи называют 2026-й годом №1

После года завершений человечество входит в фазу новых начинаний - что это значит для коллектива и каждого из нас.

2026 год, согласно нумерологии, станет переломным моментом и будет символизировать начало нового цикла. По подсчетам практиков, он соответствует числу 1 - числу новых возможностей, решительных действий и перезапуска жизни, пишет Today.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В отличие от 2025 года, который в нумерологии считался годом 9 - завершением проектов, отношений и целых этапов, 2026-й призывает двигаться вперед без оглядки на прошлое.

"Если вы провели 2025 год, окончательно избавившись от установок и отношений, которые нуждались в завершении, то 2026 год станет вашим годом, чтобы начать все сначала и стать тем человеком, которым вы хотите быть", - объясняет духовный практик Кристин О'Дэй.

Почему 2026 - это год "1"

Нумерологи составляют цифры года: 2 + 0 + 2 + 6 = 10, а затем сводят к однозначному числу - 1. Именно оно считается символом инициативы, лидерства и личной силы.

По прогнозам, как коллективно, так и индивидуально люди почувствуют мощный импульс действовать, громче заявлять о себе и реализовывать идеи, которые ранее откладывались.

Время говорить и действовать

2026 год, говорят нумерологи, не оставляет пространства для самосомнений. Это период, когда придется открыто выражать свои мысли, отстаивать видение и брать ответственность за собственный путь.

Его часто описывают как второе рождение или полный перезапуск - шанс "сложить пазл жизни" без страха ошибиться.

Связь с Таро: Колесо Фортуны и Маг

Нумерологическому 2026 году соответствуют сразу две ключевые карты Старших Арканов:

Колесо Фортуны (10) - символ взлетов и падений, принятия судьбы и понимания, что любые препятствия могут обернуться шансами.

Маг (1) - карта силы воли и воплощения желаний. Она указывает на способность человека самостоятельно формировать реальность.

Появление Мага, по трактовкам, означает момент, когда нужно взять контроль над собственной судьбой, ведь потенциал для изменений уже есть.

Если верить нумерологии, 2026 год станет временем смелых решений, новых стартов и реализации того, что долго откладывалось. Это год, когда будущее больше не кажется далеким - оно начинается прямо сейчас.

