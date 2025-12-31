Друзья или враги: как на самом деле кошки и собаки относятся друг к другу

Эксперты объяснили, почему одни собаки гоняются за котами, а другие - спят с ними в "объятиях".

Выражение "как кошка с собакой" хорошо иллюстрирует "напряженные" отношения между представителями двух самых популярных животных-компаньонов. Но почему коты так плохо уживаются с собаками? И насколько это вообще так? Профильное издание Catster в статье, рецензированной практикующим ветеринаром Мартой Видаль-Абарка, попыталось ответить на эти вопросы.

Откуда взялась вражда между собаками и котами?

Автор публикации отмечает, что кошки и собаки давно стали важной частью нашего быта и прочно вошли в популярную культуру. В кино и мультфильмах коты и собаки часто используются в стереотипных ролях непримиримых врагов.

"Старые мультфильмы и фильмы использовали их как антагонистов, чтобы привлечь наше внимание. Кто не любит трогательную историю о собаке или забавный фильм о котятах? Однако все это лишь поп-культура и стереотипы, вступающие в игру. Все началось как забавная маленькая прихоть из-за того, что это были самые популярные одомашненные животные. Затем это превратилось в миф, которым стало", - пишет Catster.

Однако нельзя сказать, что этот миф возник полностью на пустом месте. Большинство пород собак целенаправленно создавались для охоты и охраны, поэтому они имеют развитые инстинкты охотника или охранника территории. Поэтому собаки часто могут агрессивно реагировать на существ, которых они считают потенциальной добычей или нарушителем их территории.

Собаки могут лаять или бросаться не только на кошек, но и на белок, кроликов и других животных. По этой же причине собаки лают на чужих людей, которые заходят во двор.

Так что у собак нет враждебного отношения конкретно к котам. Как отмечает Catster, при должной дрессировке и социализации сильный охотничий инстинкт собаки можно контролировать, и тогда коты будут в полной безопасности рядом с ней.

Справедливости ради, частично миф о фундаментальной вражде этих двух видов может иногда подпитывать и поведение кошек. Коты, хоть и являются хищниками, все же от природы значительно более осторожны и пугливы, чем собаки. Они предпочитают лишний раз не рисковать и не связываться с потенциально опасным существом. Для кошек вполне естественно бросаться наутек, как только рядом появляется незнакомая собака (что может стимулировать у песика охотничий инстинкт на преследование добычи). Но точно так же коты часто убегают и от незнакомых им людей.

Дружба между кошками и собаками

Как замечает Catster, в отношениях между котами и собаками большую роль играет характер конкретного животного, а также его жизненный опыт.

Если кот вырос в доме, где также держат и собаку, он не будет бояться ее. Так же собака, которая со щенячьего возраста жила рядом с домашней кошкой, будет воспринимать ее как члена своей семьи, а не как потенциальную добычу или нарушителя на территории.

Вместе с тем конкретный кот может просто не любить собак, или конкретного пса просто из-за своего характера. Так же конкретная собака может не любить кошек.

Именно поэтому вы может видеть, как некоторые коты и собаки спят в "объятиях" друг друга, тогда как другие играют роли Тома и Джерри, а точнее Тома и Спайка - песика из знаменитого мультфильма.

