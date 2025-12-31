'Еле откачали': росСМИ сообщают, что в Москве экстренно госпитализировали Кадырова

Глава Чечни признал, что имеет проблемы со здоровьем и они, по его словам, связаны с переживаниями за судьбу бойцов, воюющих против Украины.

25 декабря в Москве под председательством российского диктатора Владимира Путина состоялось традиционное предновогоднее заседание Госсовета с участием губернаторов и представителей всех регионов России, кроме Чеченской республики, сообщает "Новая газета Европа".

Как рассказал источник изданию, глава Чечни Рамзан Кадыров планировал лично принять участие в заседании Госсовета и даже прилетел в Москву 24 декабря.

Однако, как указывает издание, в ночь с 24 на 25 декабря состояние здоровья Рамзана Кадырова резко ухудшилось и его на реанимобиле доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.

Добавляется, что запасного плана на случай такой чрезвычайной ситуации не предусмотрели и, в результате, Госсовет прошел без участия представителя Чеченской республики.

Издание рассказало, что источник из окружения главы Чечни сообщил, что "в Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся".

Во время прямой линии Кадыров частично и сам признал, что его здоровье начало заметно ухудшаться. В текущем году он четыре раза был в официальном отпуске.

Указывается, что это довольно необычная практика для главы Чечни, поскольку когда у него не было таких проблем со здоровьем, он мог работать круглосуточно, а в отпуск уходил только на две недели во время новогодних праздников.

"У меня бывают расстройства на нервной почве. Постоянное ощущение напряжения, будто на току сидишь", - рассказал Кадыров.

По его словам, эти симптомы вызваны переживаниями за чеченских бойцов, которые находятся на фронте и воюют против Украины.

Здоровье Путина и Кадырова: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российская журналистка Ирина Мишина заявляла, что у лидера Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы с почками. По ее словам, политику якобы установили нефростому - специальный дренаж для отвода мочи. Как сообщили источники, из-за этого Кадыров практически отошел от управления республикой. Его ключевые функции взял глава правительства Чечни Магомед Даудов, а силовым блоком, вероятно, будет руководить сын Кадырова Адам.

Также мы писали, что глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал, что Россия пока не имеет возможности создать универсальное средство, продлевающее молодость. В то же время, по его словам, страна делает определенные успехи в увеличении продолжительности жизни. В сентябре 2024 года The Times писала, что российский диктатор якобы "одержим идеей вечной жизни". Поэтому он поручил ученым создать средства против старения.

