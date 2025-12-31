ЦРУ подтвердило, что никакой атаки на резиденцию Путина не было, - WSJ

Путин солгал, и Трампу об этом уже доложили.

Украина не наносила удары по резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае, и даже не пыталась этого сделать. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседника издания, знакомого с разведданными, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) пришло к выводу, что никакой попытки атаки на Путина не было. Американская разведка считает, что Украина пыталась ударить по военной цели, которую Киев уже поражал ранее. Цель расположена в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но эти объекты находятся далеко друг от друга.

Издание не указывает, что это за военный объект, который был целью атаки.

Журналисты намекают, что Дональд Трамп, вероятно, уже в курсе этих разведданных. Сегодня президент США сделал в своей соцсети репост редакционной статьи New York Post под заголовком "Блеф Путина относительно "атаки" показывает, что именно Россия стоит на пути к миру".

"Украинская атака" на резиденцию Путина: что надо знать

Как писал УНИАН, после переговоров Зеленьского и Трампа во Флориде Путин позвонил президенту США и пожаловался на то, что украинцы, мол, пытались его убить, направив десятки дронов на его резиденцию на озере Валдай.

Позже в разговоре с журналистами Трамп заявил, что был "очень разгневан" услышав от Путина эти обвинения. Но на вопрос, имеет ли США доказательства того, что такая атака произошла, Трамп признал, что атака может быть выдумкой российского диктатора.

