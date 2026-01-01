Мир замер в ожидании: 'Живой Нострадамус' озвучил 2 фатальных предсказания на 2026 год

Мир затаил дыхание в ожидании 2026 года: Саломе обещает человечеству не только технологические прорывы, но и испытания, способные погрузить планету в хаос.

Духовный консультант, медиум и нумеролог бразильского происхождения Атос Саломе был назван прессой "Живым Нострадамусом" – в честь знаменитого астролога и аптекаря Мишеля де Нострдама. Он утверждает, что в детстве испытывал видения и предчувствия, что часто беспокоило его религиозных родителей.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Несмотря на их опасения, он изучал нумерологию, парапсихологию и энергетическое целительство у бразильских практиков и работал в сфере духовного консультирования. Он быстро приобрел местную известность и сейчас подготовил ряд предсказаний на 2026 год, пишет Sky News.

Что ждет нас в 2026 году

Солнечные штормы

В интервью UNILAD Саломе рассказал о своем самом тревожном прогнозе: в марте 2026 года космическая погода станет непредсказуемой, что вызовет массовую панику. Он ожидает перебои в подаче электроэнергии и сбои в работе технологий.

События в британской королевской семье

Саломе предвидит важное событие для Меган Маркл и принца Гарри в 2026 году. Он считает, что пара планирует "четкое профессиональное разделение" или "творческий развод".

При этом он верит, что дети Арчи и Лилибет в конечном итоге станут мостом, который поможет преодолеть раскол в семье к 2030 году.

Медицинские прорывы

Саломе верит, что период с 2026 года ознаменуется прорывами в медицине, включая открытия, замедляющие старение. Он даже упоминает о появлении генетически модифицированных людей, которые будут умнее и устойчивее к болезням.

Ранее УНИАН сообщал про то, что 4 пугающих предсказания на 2026 год, но уже от оригинального Нострадамуса.

