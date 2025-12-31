1 января свет будут выключать по всей Украине: когда будут действовать графики в четверг

Отключения света продолжатся, но теперь затронут всю Украину.

В четверг, 1 января 2026 года, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать по всей Украине, а не в "большинстве областей", как это было в течение последних дней. Ограничения коснутся также и промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Причина – последствия продолжающихся российских массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины. "Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в публикации.

График отключения света - Киев

В столице ситуация 1 января будет неоднородной. Большинство очередей (1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2) ожидают 3 этапа отключений.

Особое внимание стоит обратить на очередь 4.2: здесь запланирован длительный 7-часовой период без света (с 13:00 до 20:00). Самый удачный график у очереди 6.2 – для них предусмотрено всего одно отключение во второй половине дня (с 16:30 до 22:00). В остальных очередях (2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1) свет будут выключать дважды за сутки.

График отключения света - Днепропетровская область

Для большинства очередей на Днепропетровщине 1 января запланировано отключение электроэнергии в 3 этапа. Самый "щадящий" график ждет потребителей в очередях 5.2, 6.1 и 6.2 – здесь свет будут выключать всего дважды в сутки.

Наибольшая нагрузка ложится на очереди 2.2 и 3.1, где предусмотрено по 4 периода отключения. При этом у очереди 3.1 два отключения будут короткими: утреннее (с 08:00 до 09:00) и ночное (с 23:00 до 24:00) продлятся всего по одному часу.

График отключения света - Киевская область

Для большинства очередей в Киевской области 1 января свет будут выключаться дважды или трижды в сутки. Самая сложная ситуация ожидается в очередях 1.2, 4.2 и 5.1, где запланированы непрерывные отключения по 7 часов подряд.

Интересная ситуация в очереди 4.2: это единственная группа, где запланировано только одно отключение за все сутки, однако оно продлится 7 часов (с 14:00 до 21:00). Также стоит обратить внимание на очередь 4.1, где предусмотрено три этапа отключений, один из которых продлится всего час (с 06:00 до 07:00).

