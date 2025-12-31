Нацбанк усилил гривню: каким будет курс валют в первый день 2026 года

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,79 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,23/42,32 грн/долл., а евро - 49,68/49,76 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 31 декабря вырос на 14 копеек и составил 42,59 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,05 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 15 копеек и составил 50,20 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,50 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 42,55 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составил 50,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,95 гривни, а евро - по курсу 49,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: