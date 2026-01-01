'Было совсем непросто': Зеленский рассказал, как удалось улучшить отношения с Трампом

По словам Зеленского, Украине удалось отстоять свое право голоса.

Украине было совсем непросто добиться улучшения в отношениях Украины и США, заявил президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении.

"Скажу честно: было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал факт: без Украины ничего не получится", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине удалось отстоять свое право голоса.

"Все видят, что Украина уважает себя, и поэтому они уважают нашу страну", - заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что самым большим доказательством этих слов являются семь встреч с главой Белого дома.

"В какой бы точке мира мы не виделись: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан - президент США всегда вспоминает о нашем народе, говорит о том, как смело украинцы бьются. И для всего мира такое упоминание об украинцах стало обязательным. И это счастье - счастье такое слышать, это гордость - быть президентом такого народа", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце февраля 2025 года во время визита в США между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла перепалка перед камерами. Президент США сказал Зеленскому, что он должен быть благодарным Америке, потому что он "не имеет нужных карт на руках". В ответ украинский президент сказал ему, что приехал в США "не в карты играть". В конце спора глава Белого дома заявил, что либо будет подписано соглашение, "либо мы уходим".

Также мы писали, что Зеленский отметил в интервью Fox News, что со временем его отношения с Трампом "эволюционировали". Президент Украины добавил, что между ними состоялся "очень открытый диалог" во время последней встречи. При этом, Зеленский открыто заявил, что не доверяет президенту России Владимиру Путину и не верит в его слова, которые сказал Трамп, что якобы Россия хочет мира и успеха для Украины. Зеленский отметил, что Путин может говорить эти слова Трампу, но он в это не верит.

