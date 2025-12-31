Новогодний подарок: Кабмин избрал 'независимых' членов набсовета 'Энергоатома'

В целом правительство планирует обновить наблюдательные советы 12 энергетических компаний.

Кабинет министров Украины избрал четырех независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома", что стало реакцией на скандал с масштабными хищениями в энергетической сфере.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отбор еще трех членов наблюдательного совета от государства будет завершен в начале января.

"Отбор проведен единогласно. В состав комитета входят представители Правительства и независимые наблюдатели - ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмен", - уточнила премьер-министр.

Таким образом, по словам Свириденко, независимыми членами наблюдательного совета будут:

Румина Велши - международный эксперт по ядерной безопасности и регуляторному надзору. По словам премьера, она работает более 40 лет в отрасли. Возглавляла ядерный регулятор Канады, Комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов. Лаура Гарбенчуте-Бакиене - специалист по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре. Имеет более 25 лет опыта. Занимала руководящие должности в PwC (США, Украина, Литва), работа с аудитом и рисками на стратегических энергетических объектах, в частности Игналинской АЭС в Литве. Патрик Фрагман - инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли. Бывший президент и CEO Westinghouse Electric Company. Имеет более 30 лет опыта. Брис Буюон - юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению. Занимал руководящие должности в EDF International и EDF Energy, отвечал за юридические, комплаенс и регуляторные функции, работал в Государственном совете Франции и Комиссии по регулированию энергетики.

Свириденко добавила, что параллельно продолжается обновление наблюдательных советов компаний "Нафтогаз", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Оператор ГТС", "Центрэнерго" и других. В общем обновления планируются в 12 энергетических организациях.

Кроме того, она напомнила, что продолжаются аудиты оборонных предприятий, которые будут передаваться правоохранительным органам.

Коррупция в энергетике - что известно

10 ноября НАБУ и САП провели операцию под названием "Мидас" по разоблачению преступной организации, действовавшей в сфере энергетики. Через схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности "Энергоатом". Тогда детективы пришли с обысками в "Энергоатом" и к теперь уже бывшему министру юстиции Галущенко.

Сообщалось, что схема получила название "Шлагбаум". По ней преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В рамках дела тогда были также обнародованы записи о коррупции в энергетике. На них люди обозначены прозвищами: "Карлсон" - бизнесмен Тимур Миндич, "Профессор" - экс-министр юстиции Герман Галущенко, "Тенор" - исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов.

В начале декабря прокуратура Киева задержала бывшего временно исполняющего обязанности первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики Украины. Бывшему чиновнику готовилось подозрение в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением.

