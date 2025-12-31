В Офисе президента думают о передаче некоторых полномочий СНБО, - СМИ

Президент рассматривает вариант, чтобы вообще не возрождать ОП в том формате, в котором он функционировал ранее.

В Офисе президента размышляют над тем, чтобы делегировать некоторые полномочия ОП Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

В частности, по данным УП, президент обдумывает вариант, чтобы вообще не возрождать ОП в том формате, в котором он функционировал при бывшем руководителе Андрее Ермаке.

Отмечается, что с кандидатом на главу Офиса президента вроде бы определились. Между тем в его команде говорят о возможности того, чтобы часть аналитической работы с ОП передать в Совет нацбезопасности и обороны, а за Банковой оставят только патронатные функции.

Отставка Андрея Ермака - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 ноября тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку. Глава государства выразил благодарность Ермаку за то, что "украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть".

"Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию", - добавил Зеленский.

С тех пор постоянно возникал вопрос, кто займет должность руководителя ОП. Впоследствии Зеленский заявил, что из-за постоянства вопросов о назначении нового руководителя ОП иногда складывается впечатление, что легче ликвидировать офис, а не назначать туда нового человека.

В частности, у главы государства снова спросили о перезагрузке Офиса президента и назначении нового руководителя, на что он ответил:

"Честно, война гораздо важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, ликвидировать офис".

